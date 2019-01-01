Кертис Блэйдс vs Шамиль Абдурахимов
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UFC 242
1-й сезон
10-я серия

UFC 242 (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.32019, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Главным боем вечера в Абу-Даби стал бой за титул чемпиона в лeгком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, идущим на серии из 27 побед, и временным чемпионом Дастином Порье, карьера которого насчитывает 19 досрочных побед.

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Жанр
Спорт
Время
18 мин / 00:18

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