WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 19UFC Fight Night Las Vegas 19Кёртис Блэйдс vs Деррик Льюис
UFC Fight Night Las Vegas 19 (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главный бой турнира состоялся между тяжеловесами Кeртисом Блейдсом (#2 в рейтинге) и Дерриком Льюисом (#4 в рейтинге). Деррик Льюис шeл на серии из трех побед, Кeртис Блэйдс сражался за пятую.
Сериал Кёртис Блэйдс vs Деррик Льюис 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.