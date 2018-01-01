Кеплер теряет контроль (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2018, Kepler(s)
Триллеры, Криминал18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Кеплер — полицейский с редким психическим расстройством. Его разум — тюрьма для ещe трeх таинственных личностей, и контролировать их всe сложнее. После провала операции Кеплер переводится в другой участок и начинает новую жизнь. Он старается избегать рецидивов, но жестокое убийство меняет всe.
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Информация
Рейтинг
5.5 IMDb
- ФШРежиссёр
Фредерик
Шёндёрфер
- МЛАктёр
Марк
Лавуан
- СЭАктриса
София
Эссаиди
- ИРАктриса
Изабель
Рено
- СРАктёр
Серж
Рябукин
- СЛАктёр
Сириль
Леконт
- АФАктёр
Ален
Фиглаж
- ЭМАктёр
Эрве
Мпампати
- ЯЛАктриса
Ясмин
Лавуан
- ЭСАктёр
Эрик
Савен
- МСАктёр
Мостефа
Стити
- ЛСПродюсер
Лорен
Секкальди
- АИАктёр дубляжа
Артур
Иванов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц