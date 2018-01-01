Кем мы не станем (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Гена и Дима работали вместе, у них был небольшой совместный бизнес. Обоим под сорок. И столько же – их спутницам жизни. «Вторую половинку» Гены звали Софья. Детей у них не было: Соня очень хотела, но у Гены был проблемный сын от первого брака, так что обследоваться на тему «почему не получается» он не торопился. Жену Димы звали Ирина. Cкоро должны были отметить 15-летие совместной жизни. Детей у них тоже не было. И однажды Ира заболела (рак молочной железы), поймали опухоль на первой стадии, она пролечилась, была в ремиссии. О детях уже и не мечтали: и у здоровой не получалось, а уж «химия» наверняка добила всё здоровое в организме.



Сериал Кем мы не станем 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.