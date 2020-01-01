Туристы (сериал, 2020) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн
7.32020, КАЗАХСТАН. ПРОГУЛКА ПО АЛМАТЕ!
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Сюжет
Привет друзья! Нас зовут Женя и Лиля! Мы любим путешествовать и посещать необычные места на нашей планете! В наших видео будем рассказывать вам про города и давать только дельные и практичные советы, не вдаваясь в историю конкретных мест! Будем надеяться, что вам понравится!
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