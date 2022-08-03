Wink
Сериалы
Кайл XY
2-й сезон
9-я серия

Кайл XY (сериал, 2007) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2007, Kyle XY
Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кайл приходит в себя посреди леса. Он не знает кто он, откуда, как сюда попал. Он не умеет говорить, есть, пить, спать. Он не умеет ничего. Он — новорожденный. Кроме всего прочего у него нет пупка. Его никто не ищет, но за ним следят.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кайл XY»