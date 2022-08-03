Кайл XY (сериал, 2006) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2006, Kyle XY
Фантастика18+
О сериале
Кайл приходит в себя посреди леса. Он не знает кто он, откуда, как сюда попал. Он не умеет говорить, есть, пить, спать. Он не умеет ничего. Он — новорожденный. Кроме всего прочего у него нет пупка. Его никто не ищет, но за ним следят.
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ГНРежиссёр
Гай
Норман Би
- ПУРежиссёр
Пэт
Уильямс
- МДАктёр
Мэтт
Даллас
- ММАктриса
Маргарит
МакИнтайр
- БТАктёр
Брюс
Томас
- ЭМАктриса
Эйприл
Мэтсон
- ЖБАктёр
Жан-Люк
Билодо
- КОАктёр
Крис
Оливеро
- КПАктриса
Кирстен
Праут
- ДААктриса
Джейми
Александер
- НЛАктёр
Николас
Ли
- ЭБСценарист
Эрик
Бресс
- ДМСценарист
Дж.
Макки Грубер
- ДПСценарист
Джули
Плек
- ЭТСценарист
Эрик
Тачмен
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- ДППродюсер
Джули
Плек
- ГМОператор
Грегори
Миддлтон
- МСКомпозитор
Майк
Саби