Кайфтаун. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Кайфтаун
2-й сезон
3-я серия
7.92021, Hightown
Драмы, Детективы18+

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Кайфтаун (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Джеки Куинонс работает офицером службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке. Тянуть лямку правопорядка ей не очень-то интересно, и старается она в основном ради всевозможных привилегий. Но все меняется, когда в бухте Кейп-Код Джеки обнаруживает труп девушки.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драмы, Детективы
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кайфтаун»