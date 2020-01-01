Кайфтаун. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Кайфтаун
1-й сезон
5-я серия
7.92020, Hightown
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Кайфтаун (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Джеки Куинонс работает офицером службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке. Тянуть лямку правопорядка ей не очень-то интересно, и старается она в основном ради всевозможных привилегий. Но все меняется, когда в бухте Кейп-Код Джеки обнаруживает труп девушки.

Сериал Кайфтаун 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драмы, Детективы
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кайфтаун»