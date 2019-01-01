Катури (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн
2019, Катури. Сезон 1. Серия 33
Мультсериалы, Приключения0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мама-птица Катури и еe детeныши, Бобби, Дури, Джек и Чип, живут в живописном лесу. Непоседливая четвeрка пернатых детишек знакомится с особенностями дикого мира, учится ценить и любить природу, а заботливая мама помогает им справляться со всеми трудностями птенцовой жизни.
