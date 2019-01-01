Катастрофа. Сезон 4. Серия 5
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Катастрофа (сериал, 2019) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

8.22019, Catastrophe
Комедии18+

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Сюжет

Комедия о взаимоотношениях ирландки и американца, жизнь которых превращается в кавардак после знакомства друг с другом в Лондоне. Животная похоть, мгновенная беременность и в итоге эта катастрофа становится горючим для разгорающегося пожара взаимоотношений.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.2 IMDb