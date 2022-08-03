Катастрофа. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Катастрофа
3-й сезон
5-я серия

Катастрофа (сериал, 2017) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

8.22017, Catastrophe
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Комедия о взаимоотношениях ирландки и американца, жизнь которых превращается в кавардак после знакомства друг с другом в Лондоне. Животная похоть, мгновенная беременность и в итоге эта катастрофа становится горючим для разгорающегося пожара взаимоотношений.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.2 IMDb