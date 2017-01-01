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Катастрофа (сериал, 2017) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
8.22017, Catastrophe
Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Комедия о взаимоотношениях ирландки и американца, жизнь которых превращается в кавардак после знакомства друг с другом в Лондоне. Животная похоть, мгновенная беременность и в итоге эта катастрофа становится горючим для разгорающегося пожара взаимоотношений.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Актриса
Шэрон
Хорган
- Актёр
Роб
Делани
- Актёр
Марк
Боннар
- Актриса
Эшли
Дженсен
- Актёр
Дэниэл
Лапэйн
- ДФАктёр
Джонатан
Форбс
- СИАктриса
Сита
Индрани
- ДХАктёр
Декстер
Химэн
- СХАктёр
Сонни
Химэн
- ФТАктриса
Фрэнсис
Томелти
- Сценарист
Роб
Делани
- Сценарист
Шэрон
Хорган
- РАПродюсер
Ричард
Аллен-Тернер
- ДТПродюсер
Джон
Тудэй
- КРХудожник
Крис
Ричмонд
- МНОператор
Маттиас
Нюберг
- АЭОператор
Адам
Этерингтон