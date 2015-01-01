Катастрофа (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Комедия о взаимоотношениях ирландки и американца, жизнь которых превращается в кавардак после знакомства друг с другом в Лондоне. Животная похоть, мгновенная беременность и в итоге эта катастрофа становится горючим для разгорающегося пожара взаимоотношений.



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