Катастрофа (сериал, 1986) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

В повседневной жизни велико число несчастных случаев, после которых многие оказываются в специальном чрезвычайном отделе городской больницы Холби. Драматический сериал повествует о рабочих буднях и частной жизни пациентов, докторов, медсестер и других сотрудников маленького, но невероятно оживленного отделения неотложной помощи.

