Катастрофа. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Катастрофа
1-й сезон
1-я серия

Катастрофа (сериал, 1986) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1986, Катастрофа. Сезон 1. Серия 1
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В повседневной жизни велико число несчастных случаев, после которых многие оказываются в специальном чрезвычайном отделе городской больницы Холби. Драматический сериал повествует о рабочих буднях и частной жизни пациентов, докторов, медсестер и других сотрудников маленького, но невероятно оживленного отделения неотложной помощи.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb