Кастинг Баженова. Серия 2
Wink
Сериалы
Кастинг Баженова
1-й сезон
2-я серия

Кастинг Баженова (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.02017, Кастинг Баженова. Серия 2
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Проект "Кастинг Баженова" заключается в том, чтобы заранее отобранные девушки должны провести с Тимофеем выходные в условиях дикой природы, без привычных для горожан условий быта.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг