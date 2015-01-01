Касл (сериал, 2015) сезон 8 серия 12 смотреть онлайн
2015, Castle
Драмы, Зарубежные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В 8 сезоне 22 серии сериала "Касл" мы увидим финал сериала. Касл и Беккет уже очень близко подбираются к раскрытию тайны ЛокСата. Но события принимают непредвиденный поворот, который не только мешает их планам, под угрозой не только срыв расследования, но их жизни в опасности. Близится разв�язка!
Сериал Касл 8 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- РБРежиссёр
Роб
Боумен
- ДТРежиссёр
Джон
Терлески
- БРРежиссёр
Билл
Роу
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- Актриса
Стана
Катик
- ССАктриса
Сьюзэн
Салливан
- ДУАктёр
Джон
Уэртас
- ШДАктёр
Шеймус
Девер
- МКАктриса
Молли
К. Куинн
- Актриса
Тамала
Джонс
- ПДАктриса
Пенни
Джонсон
- РСАктёр
Рубен
Сантьяго-Хадсон
- МСАктриса
Майя
Стоян
- ДАСценарист
Дэвид
Аманн
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- РБПродюсер
Роб
Боумен
- СНАктёр дубляжа
Сергей
Набиев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АСХудожник
Альфред
Соул
- СХХудожник
Сте�фен
Хендирксон
- МЭМонтажёр
Марта
Эври
- БРОператор
Билл
Роу
- ДООператор
Дарин
Окада
- ДЛОператор
Джеймс
Л. Картер
- СКОператор
Стефэн
Коллинс
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан
- МККомпозитор
Марк
Килиан