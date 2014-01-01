Wink
Сериалы
Касл
7-й сезон
13-я серия

Касл (сериал, 2014) сезон 7 серия 13 смотреть онлайн

2014, Castle
Драмы, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Новый сезон начинается ровно в тот момент, когда закончился предыдущий. Беккет у объятого пламенем автомобиля любимого человека. Подбегают Райан и Эспозито, мать и дочь Ричарда. Они были всего в нескольких минутах от торжества

Сериал Касл 7 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл»

Всё