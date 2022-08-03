Касл (сериал, 2012) сезон 5 серия 19 смотреть онлайн

Кейт Беккет и Ричард Касл, после четырех лет совместной работы решили признаться в своих чувствах друг к другу. Беккет была уволена из полиции из-за трений с начальством, а Касл лишился поддержки со стороны мэра. Однако Кейт продолжает розыски киллера, стрелявшего в нее на похоронах, а Ричард пытается ей в этом помочь.



