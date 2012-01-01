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Касл
5-й сезон
16-я серия

Касл (сериал, 2012) сезон 5 серия 16 смотреть онлайн

2012, Castle
Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Кейт Беккет и Ричард Касл, после четырех лет совместной работы решили признаться в своих чувствах друг к другу. Беккет была уволена из полиции из-за трений с начальством, а Касл лишился поддержки со стороны мэра. Однако Кейт продолжает розыски киллера, стрелявшего в нее на похоронах, а Ричард пытается ей в этом помочь.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл»