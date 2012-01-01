Касл (сериал, 2012) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн
2012, Castle
Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Кейт Беккет и Ричард Касл, после четырех лет совместной работы решили признаться в своих чувствах друг к другу. Беккет была уволена из полиции из-за трений с начальством, а Касл лишился поддержки со стороны мэра. Однако Кейт продолжает розыски киллера, стрелявшего в нее на похоронах, а Ричард пытается ей в этом помочь.
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Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- РБРежиссёр
Роб
Боумен
- ДТРежиссёр
Джон
Терлески
- БРРежиссёр
Билл
Роу
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- Актриса
Стана
Катик
- ССАктриса
Сьюзэн
Салливан
- ДУАктёр
Джон
Уэртас
- ШДАктёр
Шеймус
Девер
- МКАктриса
Молли
К. Куинн
- Актриса
Тамала
Джонс
- ПДАктриса
Пенни
Джонсон
- РСАктёр
Рубен
Сантьяго-Хадсон
- МСАктриса
Майя
Стоян
- ДАСценарист
Дэвид
Аманн
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- РБПродюсер
Роб
Боумен
- СНАктёр дубляжа
Сергей
Набиев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АСХудожник
Альфред
Соул
- СХХудожник
Стефен
Хендирксон
- МЭМонтажёр
Марта
Эври
- БРОператор
Билл
Роу
- ДООператор
Дарин
Окада
- ДЛОператор
Джеймс
Л. Картер
- СКОператор
Стефэн
Коллинс
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан
- МККомпозитор
Марк
Килиан