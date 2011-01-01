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14-я серия

Касл (сериал, 2011) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

2011, Castle
Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Беккет удалось установить некоторые факты об убийстве своей матери, как оказалось в ее смерти был повинен капитан полиции Рой Монтгомери, непосредственный начальник Кейт. Беккет постаралась прояснить ситуацию, но Рой сбежал.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл»