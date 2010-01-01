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Касл
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24-я серия

Касл (сериал, 2010) сезон 3 серия 24 смотреть онлайн

2010, Castle
Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ричард Касл отправился в Хэмптон, чтобы закончить работу над своей новой книгой и пропал из поля зрения друзей и знакомых. Детектив Беккет в это время старалась не думать о Ричарде. Однако все изменилось, когда на месте убийства Кейт, Эспозито и Кевин нашли записку с адресом.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл»