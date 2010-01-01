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Касл (сериал, 2010) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2010, Castle
Драмы, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ричард Касл и Кейт Беккет продолжают свое плодотворное сотрудничество. Ричарду стало известно о том, что Кейт уже многие годы старается узнать о подробностях смерти своей матери, довольно известной в прошлом правозащитницы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл»

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