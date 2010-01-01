Wink
Сериалы
Касл
2-й сезон
4-я серия

Касл (сериал, 2010) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2010, Castle
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ричард Касл и Кейт Беккет продолжают свое плодотворное сотрудничество. Ричарду стало известно о том, что Кейт уже многие годы старается узнать о подробностях смерти своей матери, довольно известной в прошлом правозащитницы.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл»