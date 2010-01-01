Касл (сериал, 2010) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн

Ричард Касл и Кейт Беккет продолжают свое плодотворное сотрудничество. Ричарду стало известно о том, что Кейт уже многие годы старается узнать о подробностях смерти своей матери, довольно известной в прошлом правозащитницы.



Сериал Касл 2 сезон 23 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.