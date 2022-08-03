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Касл
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Касл (сериал, 2010) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2010, Castle
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ричард Касл и Кейт Беккет продолжают свое плодотворное сотрудничество. Ричарду стало известно о том, что Кейт уже многие годы старается узнать о подробностях смерти своей матери, довольно известной в прошлом правозащитницы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл»