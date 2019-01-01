Касл-Рок (сериал, 2019) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Касл-Рок. Сезон 2. Серия 4
Касл-Рок
2-й сезон
4-я серия

8.22019, Castle Rock
Триллер, Мистика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Касл-Рок, 2018 год. Начальник тюрьмы Шоушенк кончает с собой, после чего в заброшенном тюремном блоке находят цистерну с запертым внутри парнем. Он произносит имя Генри Дивера — подростка, найденного посреди замерзшего озера в 1991-м. Так повзрослевший Генри вновь оказывается в Касл-Роке.

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

