Касл-Рок. Сезон 1. Серия 8
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Касл-Рок (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.12018, Castle Rock
Триллеры, Фэнтези18+

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Сюжет

Касл-Рок, 2018 год. Начальник тюрьмы Шоушенк кончает с собой, после чего в заброшенном тюремном блоке находят цистерну с запертым внутри парнем. Он произносит имя Генри Дивера — подростка, найденного посреди замерзшего озера в 1991-м. Так повзрослевший Генри вновь оказывается в Касл-Роке.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл-Рок»

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