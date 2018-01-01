Касл-Рок (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.22018, Castle Rock
Триллер, Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Касл-Рок, 2018 год. Начальник тюрьмы Шоушенк кончает с собой, после чего в заброшенном тюремном блоке находят цистерну с запертым внутри парнем. Он произносит имя Генри Дивера — подростка, найденного посреди замерзшего озера в 1991-м. Так повзрослевший Генри вновь оказывается в Касл-Роке.
Сериал Касл-Рок 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- ФАРежиссёр
Фил
Абрахам
- АСРежиссёр
Анне
Севитски
- Актёр
Билл
Скарсгард
- Актёр
Андре
Холланд
- Актриса
Лиззи
Каплан
- Актриса
Мелани
Лински
- Актёр
Пол
Спаркс
- Актёр
Бархад
Абди
- ДЛАктриса
Джейн
Леви
- ЮВАктриса
Юсра
Варсама
- Актриса
Сисси
Спейсек
- ЭФАктриса
Элси
Фишер
- ДТСценарист
Дастин
Томасон
- СБСценарист
Скотт
Браун
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- СБПродюсер
Скотт
Браун
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- Продюсер
Стивен
Кинг
- ОБХудожница
Оана
Богдан
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- ТБМонтажёр
Тревор
Бэйкер
- РРОператор
Ричард
Рутковски
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман