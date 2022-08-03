Найдено тело на заброшенном складе, выясняется, что убитый — владелец одного из казино в Атлантик-Сити. Беккет и Гейтс остаются в Нью Йорке и расследуют дело оттуда, а Касл и детективы Эспозито и Райан едут в Атлантик-Сити и хотят совместить расследование убийства с празднованием мальчишника детектива Райана.

