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Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 8
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Найдено тело на заброшенном складе, выясняется, что убитый — владелец одного из казино в Атлантик-Сити. Беккет и Гейтс остаются в Нью Йорке и расследуют дело оттуда, а Касл и детективы Эспозито и Райан едут в Атлантик-Сити и хотят совместить расследование убийства с празднованием мальчишника детектива Райана.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»