Wink
Сериалы
Касл HD
4-й сезон
5-я серия

Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 5
Драма12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Касл и Беккет работают по делу об убийстве, связанному с кражей ценной скульптуры. Умная и сексуальная страховой следователь присоединяется к расследованию,параллельно "ухаживая" за Каслом…

Сериал Касл 4 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»