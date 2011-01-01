Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Касл и Беккет работают по делу об убийстве, связанному с кражей ценной скульптуры. Умная и сексуальная страховой следователь присоединяется к расследованию,параллельно "ухаживая" за Каслом…



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