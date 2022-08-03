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Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 4
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В ходе расследования загадочного убийства молодой женщины Касл и Беккет сталкиваются с тем, что ту убили из старого оружия детектива Райана — то, которое было украдено «Тройным убийцей». Теперь часы тикают, и команда должна торопиться, чтобы раскрыть убийство, выследить "Тройного" и вернуть пистолет Райана до того, как убийца нанесeт свой удар снова.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»