Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

В ходе расследования загадочного убийства молодой женщины Касл и Беккет сталкиваются с тем, что ту убили из старого оружия детектива Райана — то, которое было украдено «Тройным убийцей». Теперь часы тикают, и команда должна торопиться, чтобы раскрыть убийство, выследить "Тройного" и вернуть пистолет Райана до того, как убийца нанесeт свой удар снова.

