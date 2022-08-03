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Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 3
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Выстрелы, скрывшийся автофургон и большая лужа крови: всe указывает на убийство. Но когда Касл и Беккет прибывают на место преступления, они обнаруживают, что для полной картины не хватает самой жертвы. Расследование приводит их в мир передовой науки по продлению жизни, где они сталкиваются с хитрым исследователем высоких технологий и неряшливым порно-магнатом, который инвестирует в современный «источник молодости».

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»