Выстрелы, скрывшийся автофургон и большая лужа крови: всe указывает на убийство. Но когда Касл и Беккет прибывают на место преступления, они обнаруживают, что для полной картины не хватает самой жертвы. Расследование приводит их в мир передовой науки по продлению жизни, где они сталкиваются с хитрым исследователем высоких технологий и неряшливым порно-магнатом, который инвестирует в современный «источник молодости».

