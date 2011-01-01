Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн

Сюжет

Из-за напряжения в отношениях с Беккет, Касл находит себе нового партнeра — детектива Итана Слогтера, жeсткого и колоритного полицейского из городского отделения. Слогтер показывает ему обратную сторону работы полиции, которая ставит Касла в очень опасное положение. А между тем, Беккет обсуждает сложившуюся ситуацию со своим психологом — доктором Берком.



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