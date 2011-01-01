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Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 21
Драмы, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Из-за напряжения в отношениях с Беккет, Касл находит себе нового партнeра — детектива Итана Слогтера, жeсткого и колоритного полицейского из городского отделения. Слогтер показывает ему обратную сторону работы полиции, которая ставит Касла в очень опасное положение. А между тем, Беккет обсуждает сложившуюся ситуацию со своим психологом — доктором Берком.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»

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