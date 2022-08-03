Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Касл и Беккет столкнулись с таинственной смертью бывшего заключeнного, убитого в одном из переулков... В другом переулке было совершено нападение на женщину, которая была спасена неизвестным. Утром на месте нападения находят мужчину, расчленeнного на три части самурайским мечом. Один из главных подозреваемых расхаживает по городу в костюме супергероя. Смогут ли полицейские поймать и разоблачить убийцу, прежде чем тот нанесeт новый удар?

