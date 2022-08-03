Wink
Сериалы
Касл HD
4-й сезон
19-я серия

Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 19 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 19
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Взорвавшаяся во время акции протеста бомба уносит жизни пяти человек. Касл и Беккет обнаруживают, что ключ к раскрытию данного дела — это восстановление последних 47 секунд перед взрывом. Используя видео и показания очевидцев, они раскрывают правду о том, кто заложил бомбу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»