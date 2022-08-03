Взорвавшаяся во время акции протеста бомба уносит жизни пяти человек. Касл и Беккет обнаруживают, что ключ к раскрытию данного дела — это восстановление последних 47 секунд перед взрывом. Используя видео и показания очевидцев, они раскрывают правду о том, кто заложил бомбу.

