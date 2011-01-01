Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн
2011, HD Castle 4. 18
Драмы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Одетт Мортон, участница знаменитого реалити-шоу «Ночь танца», найдена мeртвой в своей гримeрке. Углубившись в прошлое Одетт, Касл и Беккет обнаруживают, что эта восходящая звезда скрывала шокирующую тайну, которая, возможно, и привела еe к смерти.
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Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- РБРежиссёр
Роб
Боумен
- ДТРежиссёр
Джон
Терлески
- БРРежиссёр
Билл
Роу
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- Актриса
Стана
Катик
- ССАктриса
Сьюзэн
Салливан
- ДУАктёр
Джон
Уэртас
- ШДАктёр
Шеймус
Девер
- МКАктриса
Молли
К. Куинн
- Актриса
Тамала
Джонс
- ПДАктриса
Пенни
Джонсон
- РСАктёр
Рубен
Сантьяго-Хадсон
- МСАктриса
Майя
Стоян
- ДАСценарист
Дэвид
Аманн
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- РБПродюсер
Роб
Боумен
- СНАктёр дубляжа
Сергей
Набиев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АСХудожник
Альфред
Соул
- СХХудожник
Стефен
Хендирксон
- МЭМонтажёр
Марта
Эври
- БРОператор
Билл
Роу
- ДООператор
Дарин
Окада
- ДЛОператор
Джеймс
Л. Картер
- СКОператор
Стефэн
Коллинс
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан
- МККомпозитор
Марк
Килиан