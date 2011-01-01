Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн

Сюжет

Одетт Мортон, участница знаменитого реалити-шоу «Ночь танца», найдена мeртвой в своей гримeрке. Углубившись в прошлое Одетт, Касл и Беккет обнаруживают, что эта восходящая звезда скрывала шокирующую тайну, которая, возможно, и привела еe к смерти.



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