Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 17 смотреть онлайн
2011, HD Castle 4. 17
Драмы, Зарубежные12+
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Сюжет
Женщина, одетая как Красная шапочка, найдена мeртвой в лесу с отметками когтей по всему телу, а вскоре после этого убита и Белоснежка, обнаруженная с ядовитым яблоком в руке. Касл и Беккет понимают, что охотятся на «убийцу по сказкам братьев Гримм», и им нужно его поймать прежде, чем он убьeт снова.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- РБРежиссёр
Роб
Боумен
- ДТРежиссёр
Джон
Терлески
- БРРежиссёр
Билл
Роу
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- Актриса
Стана
Катик
- ССАктриса
Сьюзэн
Салливан
- ДУАктёр
Джон
Уэртас
- ШДАктёр
Шеймус
Девер
- МКАктриса
Молли
К. Куинн
- Актриса
Тамала
Джонс
- ПДАктриса
Пенни
Джонсон
- РСАктёр
Рубен
Сант�ьяго-Хадсон
- МСАктриса
Майя
Стоян
- ДАСценарист
Дэвид
Аманн
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- РБПродюсер
Роб
Боумен
- СНАктёр дубляжа
Сергей
Набиев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АСХудожник
Альфред
Соул
- СХХудожник
Стефен
Хендирксон
- МЭМонтажёр
Марта
Эври
- БРОператор
Билл
Роу
- ДООператор
Дарин
Окада
- ДЛОпер�атор
Джеймс
Л. Картер
- СКОператор
Стефэн
Коллинс
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан
- МККомпозитор
Марк
Килиан