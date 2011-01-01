Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 17 смотреть онлайн

Сюжет

Женщина, одетая как Красная шапочка, найдена мeртвой в лесу с отметками когтей по всему телу, а вскоре после этого убита и Белоснежка, обнаруженная с ядовитым яблоком в руке. Касл и Беккет понимают, что охотятся на «убийцу по сказкам братьев Гримм», и им нужно его поймать прежде, чем он убьeт снова.



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