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Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 17 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 17
Драмы, Зарубежные12+

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Сюжет

Женщина, одетая как Красная шапочка, найдена мeртвой в лесу с отметками когтей по всему телу, а вскоре после этого убита и Белоснежка, обнаруженная с ядовитым яблоком в руке. Касл и Беккет понимают, что охотятся на «убийцу по сказкам братьев Гримм», и им нужно его поймать прежде, чем он убьeт снова.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»

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