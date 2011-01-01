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Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 15
Драма12+

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О сериале

Касл и Бекетт преследуют жестокого убийцу, который, как они позже выясняют, является частью международного заговора. К расследованию их привлекает София Террнер — умный и привлекательный оперативный сотрудник ЦРУ, за плечами которой непростое прошлое с Каслом...

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Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»