Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн

Касл и Бекетт преследуют жестокого убийцу, который, как они позже выясняют, является частью международного заговора. К расследованию их привлекает София Террнер — умный и привлекательный оперативный сотрудник ЦРУ, за плечами которой непростое прошлое с Каслом...



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