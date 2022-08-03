Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

Расследуя убийство кладоискателя, Касл и Беккет обнаруживают, что дело связано с загадочным убийством 1947 года, в котором был замешан частный детектив. Касл понимает, что единственный способ раскрыть нынешнее убийство — раскрыть убийство из прошлого. При помощи старого дневника частного детектива 40-х годов, который нашла команда убойного отдела, Касл начинает представлять, что некоторые из детективов и его друзей — люди из дневника. Все из участка примеряют на себя стереотипные роли из 40-х...

