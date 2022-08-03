Wink
Сериалы
Касл HD
4-й сезон
14-я серия

Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 14
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Расследуя убийство кладоискателя, Касл и Беккет обнаруживают, что дело связано с загадочным убийством 1947 года, в котором был замешан частный детектив. Касл понимает, что единственный способ раскрыть нынешнее убийство — раскрыть убийство из прошлого. При помощи старого дневника частного детектива 40-х годов, который нашла команда убойного отдела, Касл начинает представлять, что некоторые из детективов и его друзей — люди из дневника. Все из участка примеряют на себя стереотипные роли из 40-х...

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»