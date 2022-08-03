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4-й сезон
13-я серия

Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 13
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Касл и Бекетт расследуют убийство знаменитого собачьего тренера. Расследование приводит их к харизматичной звезде реалити-шоу Кей Каппуччио. Эта любимица таблоидов и жeлтой прессы добилась признания и звeздного статуса, не выявляя особых умений или талантов. И, кажется, ей есть что скрывать. В еe истории есть тeмное пятно. Может быть, это убийство?

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»