Касл и Бекетт расследуют убийство знаменитого собачьего тренера. Расследование приводит их к харизматичной звезде реалити-шоу Кей Каппуччио. Эта любимица таблоидов и жeлтой прессы добилась признания и звeздного статуса, не выявляя особых умений или талантов. И, кажется, ей есть что скрывать. В еe истории есть тeмное пятно. Может быть, это убийство?

