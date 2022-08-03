Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Полномочия мэра оказываются под угрозой, когда в машине, числящейся за мэрией, находят мeртвую женщину. Роберт Уэлдон — давний друг Касла и мэр города Нью-Йорка. Именно благодаря политическому влиянию мэра Уэлдона стало возможным сотрудничество Касла и Беккет. Теперь их сотрудничество оказывается под ударом.

