Касл HD
4-й сезон
12-я серия

Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 12
Драма12+

О сериале

Полномочия мэра оказываются под угрозой, когда в машине, числящейся за мэрией, находят мeртвую женщину. Роберт Уэлдон — давний друг Касла и мэр города Нью-Йорка. Именно благодаря политическому влиянию мэра Уэлдона стало возможным сотрудничество Касла и Беккет. Теперь их сотрудничество оказывается под ударом.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

