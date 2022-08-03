Wink
Касл HD
4-й сезон
11-я серия

Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 11
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После приключения на одну ночь совершенно голый холостяк-ловелас выпадает из окна здания. Касл и Беккет подозревают, что ключ к разгадке этого убийства — загадочная двойная жизнь жертвы. Их расследование приобретает неожиданный поворот, когда происходит шокирующее открытие, которое ставит под угрозу свадьбу Райана и Дженни.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»