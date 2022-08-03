Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

После приключения на одну ночь совершенно голый холостяк-ловелас выпадает из окна здания. Касл и Беккет подозревают, что ключ к разгадке этого убийства — загадочная двойная жизнь жертвы. Их расследование приобретает неожиданный поворот, когда происходит шокирующее открытие, которое ставит под угрозу свадьбу Райана и Дженни.

