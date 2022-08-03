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Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 1
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В то время, как врачи в больнице борются за жизнь детектива Беккет, Касл, считающий себя виновным в произошедших событиях, решительно настроен выяснить, кто же в Беккет стрелял. Между тем в полицейском участке Райан и Эспозито вынуждены свыкнуться с мыслью, что Виктория Гейтс становится новым капитаном участка.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»