Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

В то время, как врачи в больнице борются за жизнь детектива Беккет, Касл, считающий себя виновным в произошедших событиях, решительно настроен выяснить, кто же в Беккет стрелял. Между тем в полицейском участке Райан и Эспозито вынуждены свыкнуться с мыслью, что Виктория Гейтс становится новым капитаном участка.

