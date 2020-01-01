Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

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Исключительные права на данный видеоматериал принадлежат сайту. Данная лекция посвящена кашлю. Лекция начинается с описания других защитных механизмов дыхательной системы организма (волосы, слизь, фагоцитоз и др.). Далее даются рекомендации для родителей, когда необходимо обратиться к врач�у и что нужно делать при кашле у ребенка. Описываются основные причины данного механизма: патология ЛОР-органов, системы дыхания, сердца и др.



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