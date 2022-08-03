Карточный домик. Сезон 6. Серия 1
Карточный домик (сериал, 2018) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

8.92018, House of Cards
Драма18+

О сериале

Главный политический сериал современности. Конгрессмен Фрэнк Андервуд и его жена Клэр начисто лишены принципов и готовы на всe ради власти. С помощью интриг, манипуляций и силовых методов они планомерно завоевывают всe более высокие государственные посты и всегда остаются безнаказанными.

США
Драма
Full HD
50 мин / 00:50

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карточный домик»