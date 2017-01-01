Карточный домик. Сезон 5. Серия 7
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5-й сезон
7-я серия

Карточный домик (сериал, 2017) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

8.92017, House of Cards
Драмы18+

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Сюжет

Главный политический сериал современности. Конгрессмен Фрэнк Андервуд и его жена Клэр начисто лишены принципов и готовы на всe ради власти. С помощью интриг, манипуляций и силовых методов они планомерно завоевывают всe более высокие государственные посты и всегда остаются безнаказанными.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карточный домик»