Карточный домик. Сезон 5. Серия 4
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Карточный домик
5-й сезон
4-я серия

Карточный домик (сериал, 2017) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

8.92017, House of Cards
Драма18+

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О сериале

Главный политический сериал современности. Конгрессмен Фрэнк Андервуд и его жена Клэр начисто лишены принципов и готовы на всe ради власти. С помощью интриг, манипуляций и силовых методов они планомерно завоевывают всe более высокие государственные посты и всегда остаются безнаказанными.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карточный домик»