Карточный домик (сериал, 2016) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
8.92016, House of Cards
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главный политический сериал современности. Конгрессмен Фрэнк Андервуд и его жена Клэр начисто лишены принципов и готовы на всe ради власти. С помощью интриг, манипуляций и силовых методов они планомерно завоевывают всe более высокие государственные посты и всегда остаются безнаказанными.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ДФРежиссёр
Джеймс
Фоули
- Режиссёр
Робин
Райт
- АСРежиссёр
Алик
Сахаров
- Актриса
Робин
Райт
- Актёр
Майкл
Келли
- Актёр
Кевин
Спейси
- ДСАктёр
Дерек
Сесил
- Актриса
Джейн
Эткинсон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Пол
Спаркс
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- Актриса
Кейт
Мара
- Актёр
Кори
Столл
- ЭДСценарист
Эндрю
Дэвис
- БУСценарист
Бо
Уиллимон
- СФСценарист
Сэм
Форман
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- Продюсер
Дэвид
Финчер
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дэвис
- ДГХудожник
Дональд
Грэм Берт
- СММонтажёр
Синди
Молло
- ИМОператор
Игорь
Мартинович
- МАОператор
Мартин
Алгрен
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил